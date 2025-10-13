わんこ同士の「最後のあいさつ」が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万4000回再生を突破し、「涙出ちゃった」「わかってるみたい…」「もう会えないのを悟っていたのかな？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お散歩していたら『18歳のお友だち老犬』と出会い…涙が止まらない『最後のごあいさつ』】

18歳のお友達

TikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」の投稿主さんは、柴犬の『あさ』ちゃん、『のん』ちゃんと暮らしています。のんちゃんには、お散歩中に出会う柴犬の友達がいるそうです。それは、同じ柴犬の『ハチ』くん。18歳のシニア犬です。

この日も、お散歩中にハチくんと出会ったのんちゃん。しかし、ハチくんはいつもと少し異なる反応を見せました。のんちゃんのニオイを余すことなく嗅ごうとしていたのです。もしかすると何かを感じ取っていたのかもしれません。

2匹の絆に感動…

このあいさつのあと、ハチくんは寝たきりになってしまったそう。以前のようにお散歩に行くことは難しく、のんちゃんとのスキンシップもあのときが最期になってしまったといいます。

のんちゃんは、ハチくんと触れ合い出来るのが残り少ないことを察していたのでしょう。これからご家族との最期の時間を過ごすことに、エールを送っていたのかもしれません。

2匹の絆が感じられるワンシーンに、投稿主さんも「ハチくん、今までありがとう」と感謝の気持ちをつづったのでした。

この投稿には「忘れないようにしているのが伝わってきました」「こんなに名残惜しそうなスキンシップみると泣けてくる」「ハチくんもおうちから見守ってくれてるはず」などの温かなコメントが寄せられています。

ハチくんとの思い出

別の日の投稿には、ハチくんが17歳のころの様子も紹介されています。のんちゃんは、このころからハチくんのことが大好き！見つけるとダッシュで駆け寄るほど、仲が良かったそうです。

このときは、あさちゃんも含めた3匹で並んでお散歩を楽しんだといいます。ハチくんは寝たきりになってしまいましたが、このころの楽しい思い出を胸に、温かな気持ちになっていることでしょうね。

あさちゃん＆のんちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」の他の投稿からチェックすることができます！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「asa.n.kuroshiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。