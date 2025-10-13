北海道札幌市で13日朝、メスのクマ1頭が駆除されました。

■親子グマの目撃や出没が相次ぐ札幌市

クマが駆除されたのは、札幌市西区の西野地区です。

12日午後6時ごろ、設置していた箱わなに体長約1.5メートルのメスのクマがかかり、13日午前6時半ごろ、ハンターが駆除しました。

この地区でのクマの駆除は今月で3頭目です。

この付近では、10月に入り親子グマの目撃や出没が相次いでいて、札幌市によると、今回駆除されたのは出没を繰り返していた母グマの可能性が高いということです。

また、札幌市内の荒井山ジャンプ台付近でも、12日にクマの目撃があったことから、市は当面、近くの緑地の閉鎖を決めました。

■ヒグマ注意特別期間、11月30日まで延長

クマが出没していることを受け、札幌市内の旭山記念公園ではヒグマへの注意を促すチラシが配布されました。

チラシを配っている人

「早朝や夜間も危険な時間なので、避ける、寄せ付けないということで」

他の地域の市街地でも…。木古内町にある空き家の防犯カメラには、今月10日と12日2回の合わせて3回、親子グマの姿が捉えられていました。

また12日に国道でも、道路をふさぐように居座るクマが目撃されています。

◇

クマの市街地への出没が相次いでいることから、北海道はヒグマ注意特別期間を来月30日まで延長して警戒を呼びかけています。