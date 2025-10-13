◆国際親善試合 日本―ブラジル（１４日・味スタ）

日本代表は１３日、東京・味の素スタジアムで行われたブラジル戦に向けた前日練習を行った。ＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）は「明日に向けていい準備ができた。（ラインを）どの位置でどうつくるかというのはゲームの状況次第で変わってくるが、コンパクトにというところ。その辺の統一感を持ってやることが、（ブラジルのような）強い国とやる時に大事なポイント。しっかり後ろから指示を出してやっていくことが大事」と強調した。

３４歳のセンターバックは、今回の活動で昨年１１月の左アキレスけん断裂から約１年ぶりに代表復帰した。パラグアイ戦での出場はなかったが、「先制点を取られて、取りにいかなければならず追いかける状況になった。ボールの奪い方だったり、どこでラインを設定してどう取るのかというのが少しちぐはぐになっていたと思う。やっぱりまずはゼロで進めることが大事」と分析。ブラジルについても「クオリティーもそうだし、戦術も、そういうのも無にしてくるような個の能力の高さ（を持ったの）がブラジルだと思うので、まずはベースの一対一の個のところでやられない。なおかつ組織的（に戦う）というのが日本の強み。しっかりゴールにカギを掛けるというか、ゼロで進める時間をとにかく長くすること」と試合のポイントを挙げた。