「マイルチャンピオンシップ南部杯・Ｊｐｎ１」（１３日、盛岡）

距離不安説も何のその。堂々たる競馬で４番人気のウィルソンテソーロが４馬身差の圧巻Ｖ。２回目のＪｐｎ１制覇を果たした。２着に初ダートで５番人気のシックスペンスが入り、３着に２番人気のペプチドナイル。１番人気のサンライズジパングは４着に敗れた。 前日までの冷たい秋雨がウソのよう。朝から秋晴れの青空が広がった大一番の一日を締めたのはウィルソンテソーロの圧巻の走りだった。

レース史上まれに見る混戦。多くのファンが見つめる中でスタートが切られた。昨年２着のペプチドナイルが逃げ、シックスペンス、シャマル、クラウンプライド、イグナイターが先行。その直後に付けたウィルソンテソーロ。手応え十分に直線を向くと、ラスト２００メートルあたりで外からまとめて先行勢をパス。シックスペンスが必死に盛り返してきたが、時既に遅し。４馬身の決定的な差をつけ、最後は手綱を押さえる形でフィニッシュした。

条件戦時代に２勝しただけ。昨年のフェブラリーＳ８着以来のマイル戦が鍵だったが、川田は「素晴らしい走りをしてくれました。世界を相手に千八、二千で走ってきましたが、常々、千六がちょうどいいと思ってました」と胸を張った。

今年に入って中東での２戦、前走の帝王賞といまひとつ弾けなかった。まさに陣営の好判断が実を結んだ。これまではかつての僚馬ウシュバテソーロやレモンポップといった天敵がいて、ＪＲＡのＧ１で２着２回。昨秋のＪＢＣクラシック（佐賀）で、ようやくビッグタイトルをつかんだが、高木師も「次はＪＢＣ（１１月３日・船橋）には登録します。その後は（昨年２着の）チャンピオンズＣ（１２月７日・中京）へ。何とかＪＲＡでもＧ１を獲らせたい」と強い思いがある。

天敵たちが引退し、まずは秋の古馬ダート王道４連戦の開幕を奪取。選択肢を広げた６歳の秋。新たな時代がやってくるか。