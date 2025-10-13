10月13日、京都競馬場で行われたG2・スワンステークス（芝1400m）は、5番人気のオフトレイルがレコード決着で重賞2勝目をマークした。上がり33.2の末脚繰り出す鮮やかな差し切りだった。

スワンS、勝利ジョッキーコメント

1着 オフトレイル

菅原明良騎手

「当初の予定と違ったレースになってしまって、どうしようかなという気持ちが強かったのですが、よく走ってくれました。前へ行く人気馬が多かったので、そこまで離されずについていきたかったのですが、良いゲートを切れませんでした。前走の新潟で悔しい競馬をしたので、きょう良い結果を出せればと思っていたので嬉しかったです。休み明けでしたけど、追い切りのVTRを見てもすごく良い動きしていましたし、本当に厩舎スタッフの皆様、先生、馬主様にも感謝の気持ちで一杯です。次の大きいところもあると思いますし、気をを引き締めて頑張りたいと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

10月13日、京都競馬場で行われた11R・スワンステークス（G3・3歳上オープン・芝1400m）は、菅原明良騎乗の5番人気、オフトレイル（牡4・栗東・吉村圭司）が勝利した。クビ差の2着に12番人気のワイドラトゥール（牝4・栗東・藤原英昭）、3着に4番人気のランスオブカオス（牡3・栗東・奥村豊）が入った。勝ちタイムは1:18.9のレコードタイム（良）。

1番人気で戸崎圭太騎乗、ワールズエンド（牡4・栗東・池添学）は8着、 2番人気で坂井瑠星騎乗、アドマイヤズーム（牡3・栗東・矢作芳人）は6着敗退。

1分18秒9のレコード

菅原明良騎乗の5番人気、オフトレイルの鮮やかな差し切りが決まった。スタートダッシュは今一つで向こう正面では中団やや後方からの競馬に。3コーナーから4コーナーにかけては馬群の中を進み、直線の井口でもまだ後方。上手く外へ持ち出していき、馬場の真ん中から猛追。切れ味鋭く差し脚を伸ばして、レコード決着の重賞2勝目ととなった。

オフトレイル 15戦4勝

（牡4・栗東・吉村圭司）

父：Farhh

母：Rose Trail

母父：Kingmambo

馬主：ゴドルフィン

生産者：Godolphin

【全着順】

1着 オフトレイル 菅原明良

2着 ワイドラトゥール 北村友一

3着 ランスオブカオス 吉村誠之助

4着 ウインマーベル 松山弘平

5着 シュタールヴィント 小崎綾也

6着 アドマイヤズーム 坂井瑠星

7着 ダンツエラン 松若風馬

8着 ワールズエンド 戸崎圭太

9着 レッドモンレーヴ 酒井学

10着 ロジリオン 古川吉洋

10着 ショウナンザナドゥ 池添謙一

12着 タイムトゥヘヴン 柴田善臣

13着 グレイイングリーン 高杉吏麒

14着 ムイ 岩田望来

15着 アルテヴェローチェ 佐々木大輔

16着 バルサムノート 小沢大仁

17着 アサカラキング 岩田康誠

18着 ソーダズリング 菱田裕二