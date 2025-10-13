韓国歌手（45）、離婚後も元妻とテレビ出演…別れた理由とは「恋愛していたときは優しかった」

歌手ユン・ミンスの元妻が離婚後の率直な心情を打ち明けた。

去る10月12日、韓国で放送されたSBS『アラフォー息子の成長日記』では、ユン・ミンスと元妻キム・ミンジがともに出演、離婚後もクールに日常を共有する現実的な夫婦の姿を見せた。

同日、ユン・ミンスとキム・ミンジは引っ越しを控え、一緒に荷物の整理を終えた。ユン・ミンスは、「離婚の印を押すときは実感がわかなかったが、実際に荷物をわけると、本当に別れを実感した」と告白した。

続けて、キム・ミンジは離婚後に感じた変化について、「1人だから良いことはあまりないが、待つ必要がないというのが良い。待つということが、自分にはつらかった。誰かを待たなくても良いというのはとても自由だ」と率直に話した。

また、キム・ミンジは結婚当時、ユン・ミンスに抱いていた期待を打ち明け、「ユン・ミンスが（HIPHOPデュオJINUSEANの）ショーンのよう（な愛妻家）になると思った」と伝え、笑いを誘った。

これに対し、ユン・ミンスが「私がショーンさんのようになると思ったの？」と問い返すと、キム・ミンジは「恋愛をしていたときは本当に優しかった」として過去を回想した。

彼女は、「以前、エイプリルフールの日に喧嘩して、私が『やめよう』と言ったら、ユン・ミンスが私のカバンを持って追って出てきた記憶がある」として、「そのときは本当に純粋で優しかった」と語った。

この日の放送では、息子のユヌ君の存在が依然として2人をつなぐ姿も描かれた。キム・ミンジは、「ユヌが『絶対に番号を変えてはダメ』と言っていた」と話し、ユン・ミンスは「じゃあそのままにしておこう」と答え、息子の意見を尊重した。

