草なぎ剛、プライベートの交流なく「僕はユースケさんのファンじゃないのかも」
俳優の草なぎ剛（51歳）が、10月13日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。好きな人には心が開けるが、ユースケサンタマリアとプライベートでの関わりがないので「僕はユースケさんのファンじゃないのかもしれない」と語った。
連続ドラマ「終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-」に出演する草なぎ剛が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。草なぎは親交のある人物としてタモリや斉藤和義の名を挙げ「僕はおふたりのファンなのでね。好きな人には心を開けるんでしょうね」とコメント。
一方、ユースケサンタマリアとも長く番組を共演したが、あまりプライベートでの交流はないそうで「僕はユースケさんのファンじゃないのかもしれない。なんであんなに長くユースケさんと一緒に番組をやったのに、近づかないのかな？ と思ったら、ファンじゃないのかもしれない」と言って笑いを取る。
ただ、草なぎは最後にカメラを通してユースケサンタマリアに「ごめんね！好きだよ！」と伝えた。
