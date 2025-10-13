１２日、石窟の雰囲気を表現した没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社記者／范培珅）

【新華社敦煌10月13日】中国甘粛省敦煌市で12日夜、没入型演劇「楽動敦煌」が上演され、「世界市長対話・敦煌」に招かれた国内外の来賓が鑑賞した。

「楽動敦煌」は莫高窟（ばっこうくつ）壁画や蔵経洞から見つかった古文書の内容、楽器・楽譜の研究成果を生かし、映像投影などの技術と俳優の演技によって壁画に描かれた音楽と舞踊を生き生きと再現している。観客は千年にわたり伝承されてきた敦煌文化の魅力に浸っていた。

