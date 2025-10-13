◇サッカー国際親善試合 日本―ブラジル（2025年10月14日 東京・味の素スタジアム）

日本代表（FIFAランキング19位）は14日に東京・味の素スタジアムで強豪ブラジル（同6位）との国際親善試合に臨む。13日は試合会場で前日練習が行われ、MF中村敬斗が取材に応じた。

日本代表は対ブラジル戦は通算2分け11敗と一度も白星がない。初の王国撃破へ、中村は「何かを起こしたい」と意気込んだ。

幼い頃から憧れた相手との初対戦を前にこう言葉にした。

「ブラジルはテレビで見たぐらいであまりやったことはないですけど、自分の小さい頃から戦いたかった国の一つだし、そういった意味ですごく楽しみです」

そして、W杯最多5回の優勝を誇るカナリア軍団の強さを肌で知る格好の機会だ。

「ブラジルのレベルが正直、どのくらいなのかは分からない。僕もやったことあるのはパリサンジェルマンのマルキーニョス選手ぐらいで、今回は来てない。それ以外だとあまりやったことがない。そこはピッチで感じるしかないと思う」

南米予選は苦しんだが、韓国に5―0で快勝して勇躍乗り込んできた。上げ潮ムードで来日したブラジルと初対峙（たいじ）する。中村は「攻撃になったら張っていることが多く、なかなかゴール前にはそんなに多く入っていけない。ただ、逆からのクロスに入っていって、こぼれてきたらしっかりと決めたい」と言い、虎視眈々（たんたん）と初勝利と得点を狙う。