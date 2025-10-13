【ドトール】冬限定「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」＆人気ミルクレープが登場♡

朝のひとときに、あたたかくて満足感のあるモーニングを。ドトールコーヒーショップでは、2025年10月23日（木）より冬の新作「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」と、昨年大好評だった「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」が登場します。香ばしいトーストととろけるチーズ、そして甘くほろ苦いキャラメルのハーモニー。朝も午後も、心と体を温めてくれるメニューです♡

ドトールの新作「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」

10月23日（木）から登場する「ホットモーニング スモークチキン＆トマト」（540円～）は、寒い朝にぴったりの一品。

山型厚切りトーストの上に、スモークチキンを七味唐辛子と西洋わさび入りのピリ辛マヨソースで和え、具沢山トマトソースとチーズをトッピング。

オーブンで焼き上げた香ばしさと、とろけるチーズのコクが広がります。AM10:30までのモーニング限定セットでは、好きなドリンクが50円引きになるお得なサービスも♪

PUGのクッキーに新作登場♡「抹茶」と「チョコ」が仲間入り！

定番人気のモーニングセットもチェック

朝食の定番「モーニング・セットA ハムタマゴサラダ」（480円～）は、ハム・タマゴサラダ・トマト・レタスをトーストでサンドした王道メニュー。

また、「モーニング・セットB パストラミポーク＆ポテト」（500円～）は、燻製香るパストラミポークに細切りポテトとチェダー風味チーズを合わせたボリューム満点の味わい。

どのセットもAM10:30までの販売で、ドリンクと一緒に楽しめます。

冬のご褒美♡「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」

昨年人気を博した「パリパリチョコキャラメルミルクレープ」（520円）が待望の再登場。

ショコラクレープ生地の間に、パリパリ食感のチョコとキャラメル風味ホイップクリームを重ね、甘さとほろ苦さの絶妙なバランスが魅力。

一口ごとに幸せを感じる冬のスイーツタイムを演出します♡

※「レモンミルクレープ」は10月22日（水）で販売終了。

心も温まる♡ドトールの冬限定メニューで癒しの時間を

寒さが深まる季節、朝の温もりや甘いひとときが恋しくなるもの。ドトールの冬メニューは、そんな気分にぴったりのラインナップです。ホットサンドでエネルギーチャージをした後は、スイーツでホッと一息。

毎日の朝が、少し特別に感じられるかもしれません。この冬は、ドトールで「ほっと」するおいしさを味わってみてください♪