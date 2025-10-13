俳優の演技が良かったと思う医療ドラマランキング！ 2位「コウノドリ」を抑えた1位は？【2025年調査】
「命」を扱う重厚なテーマだからこそ問われる、俳優の演技力。多くの視聴者が「心を揺さぶられた」と絶賛した、名優たちの真価が発揮された医療ドラマとは？
All About ニュース編集部は9月11日、全国20〜60代の男女300人を対象に、「医療ドラマに関するアンケート」を実施しました。本記事では、「俳優の演技が良かったと思う医療ドラマ」ランキングを紹介します！
【11位までの全ランキング結果】
2位は『コウノドリ』（TBS系）でした！
『コウノドリ』は、綾野剛さん演じる天才ピアニストでもある産婦人科医・鴻鳥サクラが、命の現場で奮闘するヒューマン医療ドラマ。綾野さんは、普段のイメージとは異なる穏やかで優しい役柄を繊細に演じ、視聴者から絶賛されました。ほかにも、無愛想ながらも患者思いな主人公の良きライバル役の星野源さん、不器用でも全力で成長していく研修医役の松岡茉優さんなど、出演俳優たちのリアルで丁寧な演技が、作品の感動を深める大きな要因となりました。
回答者からは、「それぞれのキャラクターが個性豊かでぴったりだった。脇役の人もとても面白いし印象的」（30代女性／兵庫県）、「役者陣の自然で繊細な演技が、命の重みや感情をリアルに伝えているから」（20代女性／東京都）、「綾野剛さんの演技力で、ドラマに魅了されたから」（20代女性／青森県）といったコメントが寄せられました。
1位に選ばれたのは、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命』（フジテレビ系）でした！
ドクターヘリに乗り込むフライトドクター候補生たちの成長を描いた異色の医療ドラマ。主演の山下智久さんは、冷静沈着な天才医師・藍沢耕作を演じ、「静」の演技で視聴者の心をつかみました。新垣結衣さんは、未熟ながらも徐々にリーダーシップを確立していく白石恵を、戸田恵梨香さんはプライドが高くも患者に寄り添う緋山美帆子をそれぞれ熱演。それに、比嘉愛未さんと浅利陽介さん含む5人が10年間同じ役を演じ続けたことが視聴者に役柄の成長をリアルに伝え、作品の大きな魅力となりました。
自由回答を見ると、「コードブルーは時の流れによる考えの変化がしっかり反映された演技で自然にキャラクターを受け入れられたので素晴らしかった」（20代女性／東京都）、「このドラマの演技に『人生かけてる！？』と、思わされるほどの必死さ、リアルさ、人間臭さをものすごく感じた」（40代女性／兵庫県）、「まだ若々しい今活躍されている俳優の方々の初々しい演技が見られる」（20代回答しない／神奈川県）、「明るい医者からダークな医者まで、見事に役になりきっているところが良かった」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられました。※コメントは全て原文ママです
この記事の筆者：斉藤 雄二 プロフィール
新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。
(文:斉藤 雄二)
