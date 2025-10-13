新日本プロレスは13日、両国国技館で「KING OF PRO―WRESTLING2025」を行った。G1覇者の竹下幸之介がIWGP世界ヘビー級王者のザック・セイバーJrを破り、初の戴冠を果たした。中盤にはセイバーJrの関節技と右腕への集中攻撃に苦しんだ。しかし、31分16秒、ワガママ（ランニングニー）からの体固めでセイバーJrに勝利した。

初挑戦で初戴冠した竹下は「俺がベルト獲ってはらわた煮えくりかえってやるヤツがいると思う。文句のあるヤツは俺の前に出てこい」と挑発。そこに後藤が登場。「竹下、お前に一つ聞きたい。俺が来ると思ったか？次はこの俺の挑戦うけるのか、受けないのか」と返答を求めると「お前が来るとは思わなかった」と戸惑いながらも「去年のG1のこともあるからなやってやるぜ。お前がいう革命とやらには付き合わない。世界の竹下は強いぞ」と初防衛戦の相手に後藤と対戦することを受諾した。

バックヤードでも「このベルトは最高到達点だと思うが、これがゴールとは思っていない。また新しい山を探しに行く。また、このベルトを獲った重みはよく分かっている」と納得の表情。続けて「このベルトを獲ったからにはIWGPの歴史になかったような規格外の戦いでベルトを見せていく」と話した。

来年の1・4東京ドーム大会でのメインの舞台を意識する。「1回獲ったくらいで1・4の舞台には王者として立とうとは思わない。後藤とは1・4の大会前にやってやる」と年内での対戦を約束していた。