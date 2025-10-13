大阪市の横山英幸市長（左）からフラワーリースを受け取る横浜市の山中竹春市長＝１３日、大阪市此花区の夢洲

次は横浜で─。大阪・関西万博が閉幕した１３日、会場で大阪市の横山英幸市長から、横浜市の山中竹春市長に万博のホストシティーを引き継ぐセレモニーが行われた。２０２７年に上瀬谷通信施設跡地（瀬谷、旭区）で開かれる国際園芸博覧会（園芸博）に向け、山中市長は「大阪の盛り上がりと来場者の笑顔を横浜につないでいきたい」と意気込みを語った。

開催自治体のトップとして１８４日間の会期を完走した横山市長は「大小たくさんの課題はあるが、大きな事故などなく乗り越えられた」とあいさつ。開幕前は会場建設費の上振れや工事の遅れが指摘されていたが、交流サイト（ＳＮＳ）での来場者の発信を通じて「一気に空気が変わった」と振り返った。

山中市長は「『万博ロス』という言葉も生まれている」と強調した上で、「大阪・関西万博のコンセプトを引き継ぎたい」と説明。会場シンボル「大屋根リング」の木材を園芸博で再利用する意向を示した。

セレモニーでは園芸博のテーマに合わせて、花と緑で作られたフラワーリースの受け渡しも。また、園芸博の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」が愛くるしい動きで観客を和ませた。