今年１２月にグループ結成２０周年を迎えるＡＫＢ４８が１３日、千葉・幕張メッセで２０周年記念シングル「Ｏｈ ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ！」の発売記念イベント「東京握手会」を開催。シングルに参加しているレジェンドＯＧの前田敦子（３４）、高橋みなみ（３４）、小嶋陽菜（３７）、指原莉乃（３２）がスペシャルゲストとして参加した。

同シングルの初回限定盤ＣＤに封入されているシリアルナンバー券で参加できる本イベントは、「ステージイベント」と「握手会」の２部構成で開催。ステージイベントでは、前田、高橋、小嶋、指原の４人に加え、海外姉妹グループメンバー７人も登場。ＯＧメンバーのシングル参加は、１０周年記念シングルとして２０１６年にリリースした１０周年記念シングル「君はメロディー」以来で、ＯＧメンバーが握手会イベントに参加するのはグループ史上初。貴重なステージを一目見ようと、会場には朝から多くのファンが詰めかけ、超満員の大盛況となった。

選抜メンバー全員が揃ってファンの前で披露するのは今回が初となる「Ｏｈ ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ！」の生パフォーマンスで、会場のボルテージは一気に最高潮に。約１３年３か月ぶりに握手会イベントに参加した前田は、当時と変わらない笑顔で「こんにちは〜」とあいさつ。約８年８か月ぶりの小嶋は「ＡＫＢ４８オタクのみんな元気〜？」と呼びかければ、約６年半ぶりの指原は「昔を思い出すというか（握手会で）幕張と横浜を交互に行き来してた時代を思い出します（笑い）」と懐かしそうに振り返った。

また、約１０年ぶりの高橋は「ペンライトの色こんなにあったっけ！？ 私たちの時代は３色くらいだった気がする」と色とりどりの光に包まれた会場に驚き、前田も「メンバーによって色が違うってこと？」とグッズの進化に興味津々だった。

その後、ＯＧ・海外メンバーがステージを後にすると、現役メンバー全員がステージに登場。次の曲に入るかと思いきや、突如スクリーンに映像が流れ、昨年１２月８日の周年記念日にＡＫＢ４８劇場のリニューアルオープンとともに開幕した劇場公演・ＡＫＢ４８ １８ｔｈ Ｓｔａｇｅ「ここからだ」のアルバムを、１２月１７日にリリースするとサプライズ発表した。

総合プロデューサーの秋元康氏が書き下ろすオリジナル公演としては約９年ぶりの公演で爍腺烹贈苅犬呂海海ら第二期黄金時代を迎える瓩箸い思いを込めて名付けられた「ここからだ」公演。音源化を望む多くの声を受け、オリジナルメンバー（初日出演メンバー）の新規収録という形でアルバム化が実現した。

「ここからだ」公演でセンターを務める小栗有以は「私も好きな曲が多いので、たくさんの方に聴いていただけるとうれしいです！」と感激した。

ステージイベント終了後は、現役メンバーによる「握手会」、海外姉妹グループメンバーは７人全員と写真が撮れる「写真会」を実施。さらに高橋、小嶋、指原の３人も「握手会」に急きょ参戦した。