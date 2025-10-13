タレントのマツコ・デラックスが１３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。店やメニュー選びなどの際に「なんでもいいよ」と言う人について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「店選びとかで『なんでもいいよ』という人は、なんで少しは自分で考えようとしないんだろう？ 『なんでもいいよ』という人に限って『ここは？』と聞くと『ちょっと、そんな気分じゃない』とか言う。それは提案した内容がハズレだった時の責任を取りたくないだけ、自分の意見がいまいちだったというリスクを避けたいだけでは？」という投稿サイトの記事が紹介されると「本当に『なんでもいいよ』って言う人ってさ。そんなに気を使わなきゃいけない距離感の人？って思うんだよね」と話し出したマツコ。

「たとえば接待とかでさ。『なんでもいいよ』なんて言わないじゃん。『あっ、お任せいたしますよ』って。それだったらさ。『じゃあ、これ、どうですか？』とかって、やりとりして決めるじゃん。『なんでもいいよ』って友達に、そんなに気を使う？」と問いかけたところでＭＣの大島由香里アナウンサーが「中には『ちょっと、そういうんじゃなくて』って後から言ってくる人もいる」と言うと「じゃあ、友達切ればいいじゃん、そんなヤツ」とバッサリ。

「マツコさんは言うタイプですか？」と聞かれると「あたしは『なんでもいいよ』って言う。本当になんでもいい。だいたい、そういう時って、いろんなものがあるような居酒屋とかに行かない？ だって、なんでもいいんだもん。（後から言う）そんな人いる？」と聞き返していた。