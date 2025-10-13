

第93回『NHK全国学校音楽コンクール』各部門の課題曲制作者が決定した。高等学校の部・課題曲制作はアーティストのAI、小学校の部・課題曲作詞はEテレの人気キャラクター ワンワン（チョーさん）、中学校の部・課題曲制作は世界で活躍するピアニスト反田恭平が務める。 NHK全国学校音楽コンクール「Ｎコン」は全国の小・中・高校生が参加する日本最大規模の合唱コンクール。10月11日〜10月13日に東京・渋谷のＮＨＫホールで開かれた「第92回NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール」（Ｅテレ/生放送）で、2026年度（第93回）の各部門のＮコン課題曲制作者を発表した。

Ｎコンでは毎年、著名人やアーティストが課題曲の制作に携わっている。全国の小中高生のみなさんが合唱の楽しさに目覚めるきっかけとなるような楽曲を制作してもらいたいと願い、依頼した。

第93回Nコン2026課題曲のテーマは…「どきん」「どきん」心が揺れる瞬間。驚くこと、ときめくこと、感じること、経験すること、発見すること、成長すること、ボクらの日常は、ポジティブにもネガティブにも「どきん」があふれている。

高等学校の部・課題曲制作はアーティストのAI、小学校の部・課題曲作詞はEテレの人気キャラクター ワンワン（チョーさん）、中学校の部・課題曲制作は 世界で活躍するピアニスト反田恭平が制作する。

やるからには今までで 1 番に熱い曲にして歌う人も聴く人も全員が沁みるような曲に仕上げます！私も高校時代ゴスペルクワイヤー（聖歌隊）に入って、人とハモれる喜びや声を合わせる楽しさを学びました。あの経験が今の自分にとって素晴らしいものだったなと思います。みなさんにも歌声が一つになった時の感動をいっぱい感じて欲しいなと思います。どんなものができるのか！！！楽しみにしててください！！！

ハーイ ワンワンでーす！みんなのまえで うたうなんてドキドキするよねぇ。きっと、せんせいだって すっごくドキドキするはず。でもね、みんなでドキドキ ワクワクするのも いいもんだよぅ。ワンワンだって、いっつもドキドキ ワクワクしながら、うたってるんだもん。さぁ〜みんなでドキドキ ワクワクを たのしんじゃいましょ〜〜！！♥さいこうのうたを つくっちゃうよ〜〜っ！！！って、チョーさんがいっていました。エヘ♥中学生の頃、Nコンの映像を観たり、学校で課題曲を歌ったりしたことは、私にとって甘酸っぱい青春の思い出です。そんな時期に出会ったコンクールの課題曲を、今度は自ら務めさせていただけることを大変感慨深く受け止めています。歌ってくれる一人でも多くの皆さんの心に残るような作品を全力で作りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。全国コンクール 2026年10月10日（土）〜12日（月・祝）●小学校の部 ＜作詞＞ ワンワン（チョー）●中学校の部 ＜制作＞ 反田恭平●高等学校の部 ＜制作＞ AI