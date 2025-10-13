きょう午前、飯豊町の民家敷地内で83歳の女性がクマに襲われ、腕や背中などにケガをしました。被害にあった女性が当時の状況を語りました。

クマに襲われた女性「こんなに怖いものだと思わなかった」





クマに襲われた女性の腕には包帯がまかれ、背中には爪の痕が残されていました。



女性が襲われたのはきょう午前5時45分頃でした。飯豊町椿の自宅で牛の飼料の準備をしていたところ、突然クマが現れたということです。





クマに襲われた女性「うわっと思い、クマだなと思い、こっちを向いてこうした」



クマは自宅の倉庫から現れ、走って女性に向かってくると背中に覆いかぶさり、右腕や背中をひっかいたということです。その後、その場から走り去りました。





女性は家族に助けを求め、病院に救急搬送されました。右手首と背中にケガをしましたが軽傷だということです。

■まさかウチに来るとは



クマに襲われた女性「近所にも来てるけど、まさか家に来ると思わなかった。まさかくらいで一瞬だったからわからなかった」





女性の家は飯豊町役場からおよそ500メートルの距離です。ここ数日の間に、倉庫の牛の飼料や近くの栗が食べられていました。

女性は2週間ほど前にクマが木に作られた蜂の巣を食べている姿を目撃していて、クマは頻繁に付近で活動していたとみられます。

飯豊町は、現場近くに箱ワナを設置したほか、パトロールを強化するなどして住民へ注意を呼びかけています。



クマに襲われた女性「捕まえて山に帰すのは嫌だな。また来る恐れがあるから」



県内で今年、クマに人が襲われる被害が起きたのは今回で7件目となります。