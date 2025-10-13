Snow Manがダンサー30人を従え限界突破に挑む！新曲「BOOST」配信開始＆激しいダンスで内なる闘志を魅せるMVも公開
11月5日リリースのSnow Man5枚目のアルバム『音故知新』（読み：オンコチシン）より、「BOOST」が10月13日より各種音楽配信サイトにてストリーミングおよびダウンロード配信開始。それに合わせてMVも公開された。
■重低音で畳み掛けるSnow Manの新たな挑戦となる一曲
アルバムタイトルの『音故知新』とは、四字熟語の“温故知新”から着想を得ており、これまでのエンタメを創り、各時代を彩ってきた音楽をSnow Manなりの解釈と表現で次へと繋いでいくというコンセプト。
先日公開されたリード曲「TRUE LOVE」とは対照的に、身体の芯まで届く低音から溢れ出るマッシヴなサウンドと、畳みかけるような展開は聴く人を飽きさせないのはもちろん、テンションを120％に上昇させるような楽曲となっており、Snow Manの新境地ともいえる、挑戦的な1曲となっている。
■クールかつ熱いダンスが繰り広げられるPVも必見
またSnow Man公式YouTubeチャンネルでは、MVも公開された。300を超える照明に囲まれたメタリック感のあるセットからは無機質な印象を彷彿させる一方で、総勢30名のダンサーと共に力強いパフォーマンスを繰り広げるSnow Manのメンバーからは、自らの意思で常に限界を突破していきたい、というメッセージが伝わってくる出来映え。
歌詞にある「願いや痛みも 抱きしめて」のフレーズ通り、これからも走り続けるSnow Manの新たな挑戦に注目したい一曲だ。
■【動画】Snow Man「BOOST」 MV
■リリース情報
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BOOST」
2025.11.05 ON SALE
ALBUM『音故知新』
