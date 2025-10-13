10月11日、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平と、お笑いトリオ・パンサーの向井慧が出演しているYouTube『くるま温泉チャンネル』で公開された長田の“坊主＆ブリーチヘア”姿が話題を呼んでいる。

動画の冒頭、長田は坊主にサングラスをかけたスタイルで登場。明るくあいさつするも、向井は「誰？知らない」「この人とKOC（キングオブコント）始めてない」と笑いながら制止。すぐにテロップで“あの1週間での撮影です”と表示され、長田が坊主になった経緯をうかがわせた。

「長田さんは動画内で『坊主にして、白髪混じりで汚いなと思ってブリーチしたら、完全にあの方になっちゃって』と語り、ダウンタウン・松本人志さんを思わせる姿になったことを明かしました。そのため『色をシルバーに変えた』と説明し『黒染めしたらウォーズマンになる』とジョークを飛ばして向井さんを笑わせていました。向井さんも『見たいけどね』と返し、息の合った掛け合いを見せていました」（放送作家）

SNS上では、放送直後から反響が相次いだ。

《長田さん、坊主かっこいいな！》

《似合いすぎてすんなり入ってきた笑》

《坊主、良い！前のパーマより好感持てますよー》

長田が坊主になったのは、9月18日に公開されたコンビでのYouTubeサブチャンネル『チョコプラのウラ』での出来事だった。アインシュタイン・稲田直樹のSNS乗っ取り事件をめぐり、相方の松尾駿が「芸能人とかアスリート以外、SNSをやるなって。素人が何、発信してんだ」と発言し、一般人への批判と受け取られ、炎上に発展した。その謝罪動画で、コンビ2人はそろってバリカンを手に坊主頭となり、反省の意を示していた。

「坊主頭にした後の長田さんは、むしろ“吹っ切れた”ように見えます。もともと変幻自在のキャラクター性を持っていますが、坊主という潔い選択によって、より素の魅力が際立ちました。さらにブリーチで色を入れることで、“反省モード”ではなく、“リスタート”の印象に変わりましたね。今後の活動にも前向きなエネルギーを感じさせます。

バラエティ番組やネタ番組で見せる職人肌の一面と、SNSやYouTubeでの柔軟なセルフプロデュース力。その両立こそが、長田庄平という芸人の強みです。ネット炎上からわずか数週間で笑いに変える姿勢は、多くの視聴者に“芸人の矜持”を感じさせますね」（芸能ジャーナリスト）

ポスト“あの方”の可能性ありかも。