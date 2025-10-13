立憲・維新・国民の3党があす幹事長会談へ　首相指名選挙　統一候補巡り

国会での首相指名選挙における野党の統一候補の擁立を巡り、立憲民主党が日本維新の会と国民民主党に呼びかけた党首会談に先立ち、14日に3党の幹事長による会談が開かれる方向です。

国民民主党の玉木代表は、山口市で記者団の取材に対し、立憲民主党の野田代表が党首会談を行いたいとの考えを示したことについて、応じる意向を表明しました。

国民民主党・玉木代表：

党首会談は受けたいと思います。ただ、まずは幹事長レベルでしっかりどういったことを協議するのか、前さばきが必要だと思います。先ほど（国民民主党）榛葉幹事長から連絡があって、（立憲民主党）安住幹事長との幹事長会談がセットされたと。

さらに、広島市での取材では、自民党を含む各党との幹事長会談の見通しについて説明し、「主要政党と与野党を超えて協議したい」と述べました。

国民民主党・玉木代表：

あすにも、自民党、立憲民主党、日本維新の会との幹事長会談はセットされたと聞いている。公明党ともぜひやりたいと思っている。

自民党の鈴木幹事長は、岩手・盛岡市で開いた記者会見で、国民民主党との会談の調整を認めたほか、首相指名について「とても大切で何があっても受けられるよう、いま最大限努力している」と述べました。

自民党・鈴木俊一幹事長：

私ども自由民主党と基本政策が一致する政党はございます。なんとか日本の政治の安定を取り戻して、そして内外の課題にしっかりとこたえていく体制を作るという観点からやってまいりたい。

14日に自民党は、高市総裁が所属国会議員に対し、公明党の連立離脱について説明する見通しです。

一方、野党側は、関係者によりますと、立憲・維新・国民の3党の幹事長が14日午後、会談する方向で調整しています。