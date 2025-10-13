WENDY、メジャーデビューアルバム『Don’t waste my YOUTH』Deluxe Editionリリース決定。英・バーミンガムでライブ出演決定も
WENDYがメジャーデビューアルバム『Don’t waste my YOUTH』に、4曲の新曲を追加収録した“Deluxe Edition”を11月26日に配信リリースすることを発表した。さらに、ロンドンに続いてバーミンガムでのライブも追加発表された。
『Don’t waste my YOUTH』は2023年8月にリリースされており、グラミー賞最優秀アルバム賞を2度受賞したマーク・ウィットモアをプロデューサー＆エンジニアに迎えて制作。わずか9日間でライブ録音し、編集なしでバンドのありのままのエネルギーを収録した作品になっているという。
そんな中、『Don’ t waste my YOUTH』に、JPU Recordsの第1弾シングル「Pull me in」、第2弾シングル「Pledge of Love」。そして新たに2曲の新曲「Rock my heart」、「Sweet Temptation」の4 曲が追加された全16曲収録の『Don’ t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』が配信リリースされる。『Don’t waste my YOUTH』＝“俺たちの青春を無駄にするな”というタイトルにも込められたメンバーの終わらない青春に懸ける想い。世界という夢に向けて全力で駆け抜けるWENDYの渾身となる作品に仕上がっているとのこと。
またイギリス、アメリカで本格的なライブ活動も始まる中、11月17日のイギリス・ロンドン公演に続いて、15日にも“バーミンガム”で開催される＜Japan Underground＞への出演が発表。＜Japan Underground＞は過去にFACTや[Alexandros]などのロックバンドも迎えてきた英国のロックナイトになる。
◾️『Don’ t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』
2025年11月26日（水）配信リリース
◆収録曲
M01. Rock my heart（新曲）
M02. Pull me in（新曲）
M03. Pledge of Love（新曲）
M04. Hollywood
M05. Happy to be Alone
M06. Sweet Temptation（新曲）
M07. SCREAM
M08. Rock n Roll is Back
M09. Can’t stop being BAD
M10. Chasing a song
M11. 2 Beautiful 4 luv
M12. Devil’s Kiss
M13. Addicted
M14. Pretty in pink
M15. When U Played Me
M16. Runaway『Don’t waste my YOUTH (Deluxe Edition)』
◾️＜WENDY in LA 2025 Tour＞
2025年
10月14日（火）Rainbow Bar and Grill, West Hollywood
10月15日（水）TRiP, Santa Monica
10月17日（金）OC JAPAN FAIR
10月18日（土）Freedom LA
10月18日（土）Whisky a Go Go, West Hollywood
◾️＜WENDY in the UK 2025 Tour＞
2025年
11月15日（土）Japan Underground at The Victoria, Birmingham 【NEW】
11月17日（月）Japan Underground at The Water Rats, London
More TBA
◾️＜LOFT RECOMMEND 2025＞
日程：2025年11月5日（水）
会場：新宿LOFT
時間：OPEN 18:00 / START 18:30
出演：WELL DONE SABOTAGE / WENDY/ THYPALM/DUMMYKID / HASHIRIBI
https://t.livepocket.jp/e/5m30y
関連リンク
◆WENDY オフィシャルサイト
◆WENDY オフィシャルX
◆WENDY オフィシャルInstagram
◆WENDY オフィシャルYouTubeチャンネル
◆WENDY オフィシャルTikTok