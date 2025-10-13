1回の喧嘩で「Aランク」の男に。強すぎる主人公の正体がバレてしまい、波乱の予感／マッチモンド
『マッチモンド 』（堀内祥吾/少年画報社）第8回【全9回】
待望の実写映画化！ 喧嘩相手はアプリで探す!? 男たちの青春“喧活”漫画『マッチモンド 』がダ・ヴィンチWebに試し読みページ大ボリュームで登場です！ 主人公の籠目まひろ18歳（所持金23円）は、ある日街で何やらワケありの都倉ミキオをなりゆきで不良から助ける。お礼とともに、「お金には困ってますか？」と切り出すミキオから紹介されたのは、賞金を奪い合う喧嘩相手を探すマッチングアプリだった。「喧嘩なんてしたくてするもんじゃない」と最初は断っていたまひろだったが…。持たざる男はバトル蔓延る街をリングに闘争の渦へと身を投じる！ 映画のW主演オーディションも話題の作品をお楽しみください。
