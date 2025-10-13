Luov、Klang Rulerを迎えた初の自主企画＜LUOVASE＞開催決定。新曲「足りないもの」本日配信リリース＋リリックビデオ公開も
Luovが、初の自主企画＜LUOVASE＞（読み：ルオベース）の開催を発表した。
12月5日の東京・Spotify O-nestにて、Luovのサポートギターを務めているGyoshiが所属しているバンド・Klang Rulerとの2マンライブ。本日よりイープラス先行が開始となった。
そして、新曲「足りないもの」が本日配信リリース。リリックビデオも公開となった。本楽曲は、分かり合いたいのにすれ違い、お互いの想いが交差して、思ってもいないエンディングになってしまった後悔から生まれた楽曲。あの時ああしていたら、こうしていれば…と”足りないもの”とそれに気づかせてくれたあなたへ贈るLuov初のラブソングになっているという。あの時間を、ピアノの旋律と優しい歌声と共に振り返り、2人の選択を肯定してくれるナンバーに仕上がっているとのこと。
https://youtu.be/NyLDLiAGvCE
◾️＜Luov presents『LUOVASE』＞
2025年12月5日（金）東京・Spotify O-nest w/Klang Ruler
開場18:30 / 開演19:00
チケット；スタンディング￥5,000（税込 / ドリンク代別）
◆イープラス独占先行プレオーダー（ / 抽選）
受付期間：10月13日（月・祝）20:00 〜 10月26日（日）23:59
当落・入金期間：10月30日（木）13:00 〜 11月2日（日）21:00
一般発売：11月8日（土）10:00 〜
購入：https://eplus.jp/luov/
※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。
※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。余裕を持って受付期間中にお申し込みください。
※枚数制限：お一人様4枚まで
※受取方法：紙、電子チケット選択可能
※発券開始日：公演日1週間前〜
お問合せ：SMLライブクリエイティブ/ https://sonymusic-lcg.com/contact/
※6歳以上有料
※未就学児童入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※出演アーティストの撮影・録画・録音等はいかなる場合も禁止致します。携帯電話による撮影・録音も一切禁止致します。
※営利目的の転売禁止
◾️「足りないもの」
2025年10月13日（月・祝）配信リリース
配信URL：https://orcd.co/tarinaimono
