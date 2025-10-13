#Mooove!の愛梨ここが、10月6日発売の「ヤングマガジン」（講談社）に登場。アザーカット5枚が公開された。

#Mooove!・愛梨ここ「ヤングマガジン」

#Mooove!・愛梨ここ「ヤングマガジン」

愛梨ここは、東京都出身、4月19日生まれ。ゼロイチファミリア所属のアイドルグループ・#Mooove!（ムーブ）のピンク担当として活動中。2024年にグループに加入後、その透明感と表現力で注目を集めている。

#Mooove! は「いつかこの世界を1mmムーブさせちゃうんだから。」をコンセプトに活動するゼロイチファミリア発のアイドルグループ。現在は全国8都市を巡る#Mooove! 2nd LIVE TOUR 2025「地球はムーブで回ってる!/byムーブ電鉄」を開催中。また、12月13日（土）にはグループ史上最大キャパのLINE CUBE SHIBUYAでツアーファイナルを開催予定している。

愛梨ここ コメント

◆ヤングマガジン掲載おめでとうございます！率直な気持ちをお聞かせください。

本当に応援してくださった皆さんのおかげです!! ミスマガジン2025は私がアイドル以外に初めて絶対にがんばりたい!!と思って本気で取り組んだことだったので、その気持ちが皆さんにも伝わり、一緒に頑張れたこと、SHOWROOM賞をとることができてヤングマガジンに掲載していただけたこと、とってもうれしかったです!!

◆撮影現場の雰囲気や、印象に残っているエピソードを教えてください。

私のためにスタッフの皆さんがいろいろ準備してくださって、うれしいのと緊張で不安だったのですが、皆さんとても優しくて面白くてすぐに緊張がほぐれました！

1番印象に残っているのは私がテーマの曲を作って撮影中ずっと流してくださっていたことです!! 笑 ♪♪

「ここはどこ？私はだれ？愛梨ここ！♪♪」という明るい曲で なんで私の名前が歌に？！と驚いなのですがとってもうれしくてたのしくて素の笑顔がたくさんでてしまう優しい現場でした!!

スタッフの皆さんにも感謝しています！

◆今回の撮影ではどんなテーマやコンセプトがあったのでしょうか？

こことの夏の思い出集にしたくて、もしも私が幼なじみだったら夏休みはこことこうして過ごしてもらう！を勝手にかなえてもらっちゃいました！海に行ったりお泊まり会をしたり浴衣で夏祭りにいったり私がしたい夏休みを詰め込みました！

こことの夏の思い出をぜんぶキミのものにしてほしいです。

◆誌面で特に注目してほしいカットやシーンはありますか？

海で撮影した寝そべっているカットのウエストに注目してほしいです!!笑 撮影のために頑張ってダイエットしたんです!!

ほんとは筋トレして腹筋バキバキにして驚かせたかったんですけどそれはまた次回に…笑

◆最後に応援してくれている皆さんにメッセージをお願いします。

いつも応援してくれてほんとうにありがとう!!!!

みんながいなきゃ頑張れなかったし、まず1位はとれなかったです!!

私のがんばりたい!!やりたい!!を一緒にかなえてくれて、私が落ち込んだ時は背中を押してくれて、私なら大丈夫って信じてくれてありがとう!!みんなには助けられてばかりです!!

いつも強がってるけど実はさみしかったり悲しかったりすることもあって私にはキミがいなきゃだめだからこれからも頼りにさせてください、！私も好きの気持ちは負けてないから全力でお返しできるようにがんばります!!これからもよろしくお願いします！！！

The post #Mooove!・愛梨ここ、ピンクビキニ姿でスレンダー美ボディ披露「ヤングマガジン」アザーカット5点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.