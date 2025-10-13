次に【セリア】に行ったら買いたい！ 110円でGETできる♡「トートバッグ」

ちょっとした買い物やお出かけに使えるトートバッグがあると便利なもの。デイリーコーデにマッチするおしゃれでプチプラなバッグなら【セリア】でゲットできそうです。今回は、大人コーデにもなじみそうな淡色トートバッグをご紹介。使いやすい工夫もされており、毎日持ちたくなるかも。

優しい色味のストライプ柄が魅力

【セリア】「舟形トートバッグ」\110（税込）

淡く優しい配色のストライプ柄トートバッグ。大人女性のデイリーコーデでも気兼ねなく持てそうなデザインです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「生地は柔らかくて軽く、持ち手の付け根がループ状」になっているとのことで、キーホルダーやチャームを付けて自分好みにアレンジも楽しめます。

透け感がかわいいメッシュトート

【セリア】「トートバッグ 片面メッシュタイプ」\110（税込）

片面がメッシュ素材になった、軽やかなデザインのフラットトートバッグ。中身がうっすら見える仕様なので、推しグッズやお気に入りの小物を入れてみるのもいいかも。反対側は無地なので、シーンに合わせて使い分けも可能。約30 × 33cmとA4も収納できるサイズです。ナチュラルなカラーであらゆるコーデになじみそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M