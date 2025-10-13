飼い主さんが突然目の前で眠り出したら、わんちゃんは心配するのでしょうか、それとも…？そんな疑問を検証してみた光景が話題となっています。検証の様子は26万再生を突破。わんちゃんたちの予想外の行動に、思わず笑顔になってしまいます。

【動画：『突然リビングで眠ったら、3匹の犬はどうするのか』検証→『心配してくれるかな』と思ったら…】

リビングで突然眠ったら、わんちゃんたちがどんな反応をするのか検証

飼い主さんが突然ベッドではない場所で眠りはじめたら、わんちゃんたちはいったいどのような反応を見せてくれるのか…そんなユニークな検証を行ったのは、Instagramアカウントの『JURI』。この日、トイプードルの天ちゃんと銀ちゃん、マルプーの彗ちゃんの3頭と一緒に暮らす飼い主さんは、『リビングで突然眠ってみる』というドッキリ企画をわんちゃんたちに仕掛けてみることに。

いつものようにリビングに入ってきた飼い主さんが、さりげなくリビングの床にパタリと倒れてみると…1番初めに駆けつけてくれたのは天ちゃんだったそう。飼い主さんの手の匂いをくんくんと嗅いで、「どうしたの？」というかのように様子をうかがっていたとのこと。そんな天ちゃんの様子を見て、銀ちゃんも飼い主さんの様子がいつもと違うことに気が付いたようです。

心配してくれるのかと思いきや…

飼い主さんの異変に気づき、まず行動に移したのは銀ちゃん。飼い主さんが突然動かなくなったのを見た銀ちゃんは…なんと、飼い主さんの足の間にスッポリとはまり、一緒に眠り始めようとしたとのこと！

どうやら、緊急事態でないことがバレているようです。それどころか、新しい遊びだと思っているのか、いつもと違う飼い主さんの行動をどこか楽しんでいるようにも見えます。

それぞれの自由すぎる姿に爆笑！

そんな銀ちゃんに続いて、次にアクションを起こしたのは彗ちゃん。彗ちゃんは、おもちゃを咥えて飼い主さんの前まで持ってきたかと思うと…「これで遊んで」とでもいうかのように、口に咥えていたおもちゃを飼い主さんの前に置いたそう！やはり、飼い主さんが元気なことに気づいているのでしょうか？

そんなふたりの様子を見て、どこか心配そうにしていた天ちゃんも、飼い主さんの手の上に寝転がってなでなでの要求を始めたとのこと。自由すぎるわんちゃんたちの光景に、笑いが込み上げてきます。

きっと、いつも飼い主さんを近くで見ているわんちゃんたちだからこそ、飼い主さんがイタズラをしていることにも気づいたのかもしれません。

この光景は、再生回数26万回を超えて笑顔を届けることに。わんちゃんたちが自由に動き回る姿に、癒やされる人が続出しています。

Instagramアカウント『JURI』では、そんな元気いっぱいで無邪気なわんちゃんたちの、温かな日々が綴られています。

天ちゃん、銀ちゃん、彗ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「JURI」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。