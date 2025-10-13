SEIONは、プライベートリゾートホテル「HOTEL SEION FUJI」を山梨県山中湖村に12月に開業する。

建物は1棟貸切で、総面積239.84平方メートル。客室は4名用寝室を2室備え、最大8名まで宿泊することができる。雰囲気が全く異なる黒と白のコントラストデザインを採用し、洗面・トイレ・シャワー室はそれぞれの空間に設置した。テラスを含めて50畳を超えるリビング・ダイニング・キッチンには、ソファやダイニングテーブル、造作キッチンを完備。大きな丸障子や黒と木目調で統一した家具で和モダンな印象を演出する。窓からは日本庭園とその奥へと続く森を一望することができる。

1階テラスでBBQが可能で、プライベートシェフによる夕朝食のオプションも用意する。サウナ・浴室から自然と一体化するようにデザインした、横幅10メートル・最大天井高5メートルの坪庭付きバルコニーには、露天風呂を併設する。富士北麓の湧水を利用した造作内風呂と露天風呂では、水風呂とお湯風呂を自由に利用可能。サウナでは、ストーブはHARVIAのCILINDROを採用し、ととのいチェアを設置する。その他、敷地内には道路に面した南側に3台分の駐車場、高さ10メートルのルーフバルコニーを備える。