夫婦で3泊15万円・64歳女性「たまにはツアーもお得」雨でも大満足の飛騨高山への秋旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
同居家族構成：本人、夫（71歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：宮崎県
現在の現預金：4300万円、リスク資産：0円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（受給前）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：50万円（年額）
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：事業収入45万円、国民年金（金額不明）、厚生年金3万円（在職老齢年金制度による支給カットと推察）
ひと月の支出：40万円
シニアになってから行ってよかった旅先は、「2021年11月に夫」と訪れた「3泊の飛騨高山」を含むツアー旅行だそうです。
当日は「あいにくの雨でしたが、飛騨高山には一度行ってみたかったので、よかった。ツアーには久しぶりに参加したが、黒部ダムの放水も見られたし、他にも永平寺や東尋坊など、たくさんの場所を回れた。食事もよかった」と、旅の思い出を振り返ります。
旅行の手配については、「個人で計画すれば、ゆっくり回れてよいと思うが、費用がかなりかかると思う。たまにはツアーもお得」でおすすめとのこと。
飛行機やバスで移動したそうで、旅行にかかった費用は、2人で「15万円ほど」だったと記述があります。
ところが実際に老後を迎えると、「食欲には自信がある」つもりだったが、旅先のごちそうを前にしても「加齢で思ったほど食べられなくて残念だった」と、思い描いていた姿とのギャップもあったとのこと。
そうした経験を踏まえ、旅行を計画しているシニア世代に向けては、「旅行したいと思ったら早く行かないと。加齢は待ってくれない」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
