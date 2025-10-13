◆仙台六大学野球秋季リーグ戦第７節第２日▽仙台大８―２東北福祉大（１３日・東北福祉大野球場）

仙台大が快勝して１勝１敗のタイとした。主将を務め、４番・中堅に入ったプロ注目の強打者・平川蓮外野手（４年＝札幌国際情報）が、３―２の５回１死二塁で左翼越え２ラン。２年時から両打ちに取り組んできたが、リーグ通算８本目となる今季３号は右打席での初アーチとなった。「右でのホームランは初めてでうれしかったし、いい場面で打てて良かった」と笑顔で振り返った。またこの本塁打で２打点を加えて今季２０打点とし、これまで１９打点だった１シーズンでのリーグ最多記録を更新。「まだまだ増やしますよ」とさらに上を目指すつもりだ。

森本吉謙監督から勧められて両打ちに挑戦。左右どちらでも持ち味のパワーを生かすため、「右も左も同じ量を練習しないと打てない」とスイング量を増やしてきた。打撃練習では左打ちと右打ちでそれぞれグループを変えてもらい、他の選手の２倍打ち込んできたという。大学生活最後のリーグ戦でようやく飛び出した右での一発だった。

リードを広げた平川の活躍もあり、１１日に敗れていた相手に雪辱した。「平川に限らず、スタンドも含めて全員で戦えたベストゲーム。明日（１４日）もそれを更新できるように」と指揮官。平川は「やるしかない。全員でもう１度勝ちにいく」と気合をみせた。プロ志望届を提出した平川はドラフトに関して「あまり意識せず、日本一の目標をクリアしていきたい」と目の前の一戦に集中。今春に日本一となった東北福祉大を倒すことに全力を注ぐ。