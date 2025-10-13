長らく活気が失われている新潟市の古町地区。ことし3月に経営難により閉館した新潟市中心部の地下街「西堀ローサ」。



営業を終了した「西堀ローサ」について、今後、どんな施設にしたらよいのか、皆さんはどう思っているのか……10月、テレビ新潟のアプリ「にいがたナビ」のケンミンPOSTに寄せられた視聴者の声をみていきます。



たくさんの意見を頂いていますので、その一部を紹介していきます。

Q「西堀ローサをどんな施設にしたいですか？」

■60代女性

「47都道府県のアンテナショップを地図通りに並べて出店する。新潟にいながら全国を旅行した気分になれるといい」



■60代女性。

「古町界隈は子どもたちが遊べる施設がない。“キッザニア”のような子どもが無料で遊べる場所になれば、雨や風がしのげてお年寄りも子どもと一緒に楽しめる」と意見をいただきました。



■50代男性

「ラーメン横丁をつくってほしい。ラーメンで新潟を盛り上げる拠点になればいい」



■60代男性

「ローサがオープンした1976年の当時にタイムスリップしたかのような懐かしい昭和の商店街を再現」



■60代女性

「活躍している漫画家やアニメ作家を呼んでイベント。地下街まるごとマンガ・アニメの聖地！」



■40代女性

「駐車料金を払っても“行きたい！”と思える施設にしないと再開発の意味はないので難しいと思う」



■ 70代男性

「新潟市は古町が中心になるべき。そうなるためには無料の駐車場を古町に出現させること」



駐車場に関する意見も多く寄せられていました。



「改修費用が100億円超」

新潟市中心部の活性化に向けて焦点となっているのが旧新潟三越跡地の再開発と3月に閉鎖した西堀ローサですが、事業の遅れや巨額の改修費用など大きな課題を抱えています。



ことし9月の会見で西堀ローサについて問われた新潟市の中原市長は……。



【新潟市・中原市長】

「改修費用が100億円超と非常に多額であるということには私も大変大きな驚きをもっております」



「新潟市としては（西堀ローサは）新潟市の中心部にありまして、 非常に価値ある施設だと認識しておりますので、できれば再利用ができるように今後検討していきたい」



全額公費による改修も視野に再利用を検討するとしています。中原市長は、市民から納得してもらえるような活用方針を示すことができるよう、引き続き検討を進めたいしています。