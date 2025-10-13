【看病ヨロシク！丸投げ義妹】発熱中の子の連れ出しありえん。義母のひらめき＜第9話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第9話 義母のひらめき
【編集部コメント】
せめてユウリちゃんの出番のあいだだけでいい。1〜2時間だけトウマくんを預かってくれる人がいたら……。そこでお義母さん、心当たりがあったようです。「あの人」が誰なのかはわかりませんが、もし預かってもらえたら心の底から助かりますよね。お義母さんはちょっとドキドキしながら、「あの人」に連絡を取りはじめました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
