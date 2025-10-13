J1清水エスパルスが2025年10月13日、小学生を対象にしたサッカー教室を開催しました。

【写真を見る】IAIスタジアムで行われた小学生を対象にしたサッカー教室

スポーツの日の10月13日、静岡市のIAIスタジアムで行われたのはエスパルスが主催のサッカークリニックです。今回が初めての開催となったこのイベントには事前の抽選で当選した小学生46人が参加しました。

清水エスパルスのマテウス・ブエノ選手と北川航也選手が講師を務め、ミニゲームでは華麗な足技で子どもたちを翻弄しました。

さらに試合後には活躍した小学生にブエノ選手がサプライズでスパイクをプレゼント。子どもたちにとっては憧れの選手とふれあえる夢のような時間となりました。

＜参加した児童＞

「すごくプロの選手は上手でびっくりして、いい経験になったなと思います」

＜参加した児童＞

Q.将来の夢は？

「エスパルスのプロ選手になりたい」

＜清水エスパルス 北川航也選手＞

「子どもたちとふれあう機会があることは、自分にとってもいいことだし、子どもたちにとってもいい経験になったのではないかと思う。まず第一にサッカーが大好きであることが上達の近道だと思うし、その気持ちが常に持てるように、自分も手助けできればなと思う」