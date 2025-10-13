10月13日はスポーツの日です。静岡市清水区では、体を動かしながら防災を学ぶイベントが開かれました。気軽に楽しく防災を身近に感じてもらう狙いです。

毛布で作った担架の手軽さを感じるための障害物レース。スポーツの日の10月13日、静岡市清水区のグラウンドで行われた、身体を動かして防災を学ぶイベントです。

借り物競争に見立て災害時に役立つグッズを探し学ぶレースや、的当てゲームなど大人から子どもまで災害への備えを楽しく学んでいました。

＜参加者＞

「投げてるのに全然当たらなくて楽しかったです」

＜参加者＞

「災害が起きた時に使うもの。勉強になりました」

参加者らは災害時、特に大切になる体力やスピードも実感しているようでした。

また10月11日には、静岡県磐田市の大型ショッピングモールでゲームで学ぶ防災イベントが開かれ、多くの家族連れが参加しました。防災リュックの中身を考えるパズルでは、親子で頭を悩ませながら完成させていました。

＜参加者＞

「防災の時にどんなものを（リュックに）入れれば良いか学べた」

＜参加者＞

「子どもも被災者となってしまうので、みんなで考えられるのはいいかなと思いました」

スポーツやゲームを通じて気軽に楽しく防災を学ぶ取り組みが広がっています。