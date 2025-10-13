サッカーJ3で3位の鹿児島ユナイテッドFCはアウェーでギラヴァンツ北九州と対戦しました。3試合ぶりの勝利を目指すユナイテッドに屋久島出身のファンタジスタが立ちはだかりました。



前節、上位対決に敗れ今シーズン初の連敗を喫したユナイテッド。試合開始わずか2分でした。山口のコーナーキックにキャプテン稲葉が合わせ、幸先よく先制します。3試合ぶりに得点したユナイテッド。しかし、その後は北九州の攻撃を受けます。中央を突破されペナルティエリアの外から強烈なシュートを打たれますが、5月以来のスタメン出場となったキーパー山内が弾き出します。その後のコーナーキックの流れからの北九州のシュートも山内が落ち着いてキャッチ。前半をリードして折り返します。





追加点がほしいユナイテッドは後半、左サイドから素早くパスをつなぐと稲葉が強烈なミドル！わずかに枠を外れます。粘り強く戦っていたユナイテッドでしたが、後半32分でした。山内のゴールキックを北九州が敵陣で跳ね返すと、屋久島出身で神村学園OBの高橋 大悟がワンタッチでこのスルーパス。抜け出した永井に同点ゴールを決められます。勝ち点3が欲しいユナイテッドは最後まであきらめません。アディショナルタイムに得たコーナーキックのこぼれ球をミドルシュート！しかし、キーパーに阻まれここで試合終了。3試合ぶりの勝利はならず、1対1で引き分けとなりました。ユナイテッドは3位をキープしていますが、2位との勝ち点差は8に広がりました。次の試合は18日(土)、ホームで鳥取と対戦します。