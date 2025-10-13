３回横浜ＤｅＮＡ１死二塁、蝦名の適時打で二走林が一気に生還し２点目を挙げる＝１１日、横浜（花輪 久写す）

横浜ＤｅＮＡが２連勝したクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージでは、果敢な「走攻」が突破口の一つとして光った。

雨が降りしきった１１日のＣＳ初戦。三回１死二塁のシーンだ。二走林が蝦名の左前適時打の間に迷わず三塁を蹴った。巨人の左翼・丸が捕球したタイミングからするとホーム生還は際どかったが、河田三塁コーチは右手を大きく回し、林もヘッドスライディングで貴重な追加点をつかんだ。

好走塁の裏には、河田コーチの細やかな状況判断があった。現役時代は外野手だった河田コーチの頭には「（地面が）雨でかなりぬれていて（守備するプレーヤーは）プレッシャーがかかる」との読みがあった。その上で「捕る時に（丸に）スピードがなく、そのタイミングで林が（三塁に）回ってきてくれたので回した」。結果的に林の生還時にようやく中継にボールが戻った。林はコーチの判断を信じ「トップスピードで行くことしか考えていなかった」。

コーチの読みと選手の走力が合致してこそ、得点につながる。「普段の振る舞いを見ても、ようやく（走塁）意識が浸透してきた」と語る河田コーチが最も実感するのは打球判断だ。試合前には、打撃や守備練習を終えた各選手は、フリー打撃の打球を基に、スタートを切るタイミングなどを繰り返し確認する。