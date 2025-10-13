俳優の草剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。友達とのキャンプ旅行について明かした。

「プライベートで友達とどっか旅行とか、出かけたりとかは？」と聞かれ、「行きますよ」と答えた草。「友達にキャンプが好きな子とかもいて。自然好きなんだよね、山とかね」と答えた。

そして「でも虫が嫌いなんでね。僕だけね…僕だけ高級ホテル泊まってます」と言い、笑いが起きた。「連れてってもらって、全部セッティングしてもらって、ちょっと楽しんで、近くの高級ホテル泊まる」と説明すると一同爆笑。MCのハライチ澤部佑（39）から「ホテルとかでいいですから。高級ホテルって言わなくていいですよ」と指摘されると「たまにはいいんですよ。奮発するところは」とした。

続けて「ちょっとだけ楽しみたいんです。ガチなのはできないんだよね。寝袋とか憧れはあるけど、ちょっとね…。今の時期なんでとてもいいと思うんですけどね。だけどやっぱり虫怖いなー」と打ち明けた。

澤部から「いいとこだけ楽しみたいっていうのを正直に言うところがいいですよね」と伝えられると、「全部セッティングしてくれるから。でも、一応ちゃんと片付けは手伝いますよ。それはマナーとしてね。友達の絆が危ういんで。それだけはちゃんとやりますよ」と明かした。