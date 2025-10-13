LE SSERAFIM、YOASOBIとのコラボに歓喜「尊敬する先輩」グループ内で流行っていることは？【ZOZOFES】
【モデルプレス＝2025/10/13】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が13日、神奈川県内で開催されたZOZOTOWNの20周年を記念したファッションと⾳楽が交差するスペシャルイベント「ZOZOFES」にて、ステージ本番前に取材会に出席。アーティストのYOASOBIとのコラボレーションについて語った。
【写真】LE SSERAFIM、ミニ丈からスラリ美脚披露
LE SSERAFIMは9月26日、ZOZOTOWNの20周年記念楽曲『LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE （Contains a Samples of 夜に駆ける）」』をリリース。Tokyo Coffee Breakがサンプリングし、新たに歌詞を書き下ろすアレンジを行った同曲は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、シティポップと「ZOZOFES」のテーマである「Y2K」を融合させた楽曲で、「ZOZOFES」のスペシャルステージで初披露する。
「ZOZOFES」への出演に対する思いを聞かれたKIM CHAEWON（キム・チェウォン）は「まずは、ZOZOTOWNさんの20周年を記念するこのスペシャルなイベントに参加できるということで、とても光栄だなと思いました。早く素敵なステージをお見せしたいという気持ちが大きいです」とコメント。SAKURA（サクラ）は「今回ZOZOTOWNさんの20周年を記念するイベントに参加することができて、とても嬉しく思っています。今回、『ZOZOFES』がファッションと音楽が交差するイベントということで、私たちのステージを通して、音楽とファッションでイベントを盛り上げていけたらなと思っています」と笑顔を見せた。
ZOZOTOWN20周年記念楽曲『LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE （Contains a Samples of 夜に駆ける）」』を初披露することについて、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）は「最初にYOASOBIさんとご一緒させていただけるということが決まって、本当に嬉しかったですし、とても光栄だなという風に思いました。普段からとても大好きな、そして尊敬する先輩でもいらっしゃるので、とてもワクワクしていますし、期待する気持ちが大きいです」と楽しみにしている様子。KAZUHA（カズハ）は「ZOZOTOWNさんの20周年を記念する楽曲を歌唱させていただけると決まったときは、本当に光栄な気持ちでいっぱいでした。そして素敵な作品でYOASOBIさんとご一緒させていただくことになって、とても嬉しかったです」と笑顔で明かした。
HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）は「YOASOBIさんと素敵な作品でご一緒できるということを聞いてから、いつかステージで披露できたらいいなと思っていましたが、今回『ZOZOFES』の特別なステージでこの楽曲を披露できるということになり、とても嬉しいですし、光栄だなと思います」と語っていた。
20周年記念楽曲のレコーディングの際に、同楽曲に込めた思いを聞かれたカズハは「この楽曲はシティポップの要素が含まれているので、新しいジャンルに挑戦しつつも、LE SSERAFIMらしい魅力をお見せできるように試行錯誤しながらレコーディングしました。沢山の方に聞いていただけると嬉しいです」と回想。さらに、今回のコラボレーションを通じて、YOASOBIから刺激を受けたことについて、SAKURAは「今回の20周年記念楽曲を通して、新しい歌の表現の方法をたくさん学べたかなと思っています。そして、LE SSERAFIMとしてはなかなか珍しい雰囲気の楽曲になっているので、新しい私たちの魅力もお見せできるんじゃないかなと思っています」とコメント。
「ZOZOFES」のステージにおける注目ポイントを聞かれたチェウォンは「私たちLE SSERAFIMのパフォーマンスは、エネルギー溢れるステージを準備していますので、どうかご期待ください。そしてYOASOBIさんともご一緒するスペシャルなステージもありますので、こちらもぜひご期待ください」とにっこり。
また、当日の衣装のお気に入りポイントを聞かれたウンチェは「今回私たちメンバーみんなの衣装は、黒をベースにしたクールなファッションになっています。今回私たちが準備してきたパフォーマンスもしっかり引き立たせる、そんな衣装になっているんじゃないかなと思って、とても私たちも楽しみにしています」と回答。ファッションにおいてメンバー内で流行っていることを聞かれたユンジンは「最近私たちメンバーの間で、バッグにキーリングをぶら下げるのがとても流行っているので、私もたくさん付けて歩いています」と笑顔で紹介した。
最後に、改めてステージへの意気込みを求められたサクラは「こうやってZOZOTOWNさんの20周年を記念するイベントに参加することができて、とても光栄に思っています。私たちのステージで、このイベントを少しでも盛り上げられたらなと思いますし、スペシャルステージもぜひ楽しみにしていてください。今日はありがとうございました」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
