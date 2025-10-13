張り込み中のサレ妻が目撃。夫が不倫相手を自宅に連れ込んで…／サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした（7）
見間違いじゃない？ママ友から送られてきた夫の疑惑写真／サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした（1）
同い年の夫・ショウタと長男・レンと暮らすモモコ・29歳。第2子を妊娠中のモモコの元に、ある日ママ友・アヤから連絡が届きます。
キャンプに来ているというアヤからは「モモコの旦那さんが別の女性と一緒にいる」というタレコミが。さらに証拠写真も付いており、そこに写っていたのは紛れもないショウタだったのです。
「優しいショウタがまさか不倫なんて…」と信じがたい事実に愕然としながらも、モモコは話を聞くためアヤの自宅へ向かうことに。アヤは自身も「サレ妻」だったことを告白し、そのつらい経験から、モモコ本人よりも前のめりで不倫の証拠集めに協力を申し出ます。
※本記事はしろみ著の書籍『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』から一部抜粋・編集しました。
※許可なく人の位置情報をGPSで追跡する行為はプライバシー権の侵害にあたる可能性があります。
