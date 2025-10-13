１３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことで政界が大混乱に陥っている現状を報じた。

公明党は１０日、自民党との連立枠組みから離脱すると明らかに。高市新総裁選出を受けた連立協議を巡り、企業・団体献金の規制強化や派閥裏金事件の真相解明を求めたが、溝は埋まらず、自民の不信払拭に向けた努力が不十分と判断した。

スタジオ出演した高市氏の推薦人となった青山繁晴・参院議員は自民党員獲得数４年連続１位の立場から「１０月４日に総裁選のあった翌日から公明党の離脱という動きがあることを存じ上げてましたので、そこから数日内でこういうことになったのは予想の範囲内です」と話し出した。

その上で「高市新総裁にとっては意外な展開であったんだろうなと思います。ただ、私が集めた党員数は４年連続で自民党で一番多いんですね。その方々から来る反応はことごとく、ほぼ１００パーセント、諸手をあげて歓迎ということで、この２６年間の自公連立というのが実は日本経済が落ち込んだ時期にも重なってしまっていたんで、ここで今までの政治のあり方、政（まつりごと）を見直すという意味で、たくさん困難な状況はありますけど、新しい時代の幕開けという風に党員は思ってますし、私もそう思ってます」と続けた。