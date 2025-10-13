「ラスト万博」も大混雑 感動や騒動も…熱狂と興奮の184日間 来場者数、累計で2500万人突破
184日間にわたって開催された大阪・関西万博が、13日に閉幕します。一般の来場者数は累計で2500万人を突破しました。徹夜組の行列ができるなど、最終日も大にぎわいとなりました。
■きょう最終日 来場客の声は…
熱狂と「ありがとう」に包まれた、最後の1日。
来場客
「きょうはミャクミャクコーデ。みんなでミャクミャクで来ました！」
──（万博）何回目？
滋賀からの来場客（子ども）
「今で16回！」
滋賀からの来場客（父親）
「チェコに木で作ったおもちゃがある。すごく楽しんでて」
滋賀からの来場客（子ども）
「1時間40分もいた！ 夢洲に住んだら良かったのに」
来場客
「万博関係者とかみんなで作り上げた万博。ありがとうございました」
来場客
「開催できるかどうか、いろんな声があったけど、本当にありがとう」
バルトパビリオン スタッフ
「日本人最高ー！ おおきに！ ありがとうございました！」
■「スタッフとの交流もだいご味」ほぼ毎日通った人
13日午前。
記者
「ものすごい人、人で埋め尽くされています。人・人・人」
記者
「大阪・関西万博の最終日。みなさん走って会場入り。どこへ向かうんだ？ みなさん！」
大阪・関西万博の一般来場者数は、2500万人を突破。2005年の「愛・地球博」の来場者数を超えました。
ほぼ毎日、万博に通い続けたという福安隆夫さん（73）。
“毎日”万博へ 福安さん
「全体をきょうは一日かけて、全部（目に）焼き付けたい。今晩閉幕して終わったら、万博ロスで泣いてるんじゃないかな」
まずは、お気に入りのブラジルパビリオンへ。すると…。
ブラジルパビリオン スタッフ
「来ていただいてありがとうございます」
“毎日”万博へ 福安さん
「きょうで最後なんでさみしいですよね。あしたも来てしまいそうです」
何度も通ううちに仲良くなったというスタッフと、最後のごあいさつ。
“毎日”万博へ 福安さん
「オブリガード（ありがとう）」
ブラジルパビリオン スタッフ
「何回か出会ってお話しして、とても私たちは感動。さみしい。また会えるとうれしい」
この半年で仲良くなったスタッフとの交流も、万博のだいご味だったそうです。
“毎日”万博へ 福安さん
「交流は万博の魅力の1つ。万博ロスを癒やせるのは、次の万博しかない」
■いろいろあった万博…国側の建設費未払い問題も発覚
いろいろあった184日。「並ばない万博」を掲げスタートしたものの、初日から、どこもかしこも大行列。
熱帯夜となった夏の夜には、鉄道の運転見合わせで帰れない人が続出。“オールナイト万博”となりました。
さらに、大盛況の裏で、国側の建設費未払い問題も発覚。
提訴した下請け業者
「仕事をしたことに対しての報酬をちゃんと払ってください」
未払い問題は、万博協会が把握しているだけで11の海外パビリオンで発生しているということです。
開幕前、赤字が懸念されていた運営収支は、230億円以上の黒字が見込まれています。
■石破首相、ミャクミャクに感謝状授与 大屋根リングは…
そして13日午後、閉会式が行われました。
石破首相
「博覧会を成功に導いたミャクミャクに心からの感謝を込めて、内閣総理大臣感謝状を授与しました。ミャクミャクありがとう」
大阪府 吉村知事
「6か月間、世界が1つになりました。またいつの日か、ここ日本で万博をやりましょう、ありがとう！」
大阪で、世界と地域がつながった半年。その象徴となった「大屋根リング」は、“万博レガシー”として、一部、残される方針です。