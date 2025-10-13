184日間にわたって開催された大阪・関西万博が、13日に閉幕します。一般の来場者数は累計で2500万人を突破しました。徹夜組の行列ができるなど、最終日も大にぎわいとなりました。

■きょう最終日 来場客の声は…

熱狂と「ありがとう」に包まれた、最後の1日。

来場客

「きょうはミャクミャクコーデ。みんなでミャクミャクで来ました！」

──（万博）何回目？

滋賀からの来場客（子ども）

「今で16回！」

滋賀からの来場客（父親）

「チェコに木で作ったおもちゃがある。すごく楽しんでて」

滋賀からの来場客（子ども）

「1時間40分もいた！ 夢洲に住んだら良かったのに」

来場客

「万博関係者とかみんなで作り上げた万博。ありがとうございました」

来場客

「開催できるかどうか、いろんな声があったけど、本当にありがとう」

バルトパビリオン スタッフ

「日本人最高ー！ おおきに！ ありがとうございました！」

■「スタッフとの交流もだいご味」ほぼ毎日通った人

13日午前。

記者

「ものすごい人、人で埋め尽くされています。人・人・人」

記者

「大阪・関西万博の最終日。みなさん走って会場入り。どこへ向かうんだ？ みなさん！」

大阪・関西万博の一般来場者数は、2500万人を突破。2005年の「愛・地球博」の来場者数を超えました。

ほぼ毎日、万博に通い続けたという福安隆夫さん（73）。

“毎日”万博へ 福安さん

「全体をきょうは一日かけて、全部（目に）焼き付けたい。今晩閉幕して終わったら、万博ロスで泣いてるんじゃないかな」

まずは、お気に入りのブラジルパビリオンへ。すると…。

ブラジルパビリオン スタッフ

「来ていただいてありがとうございます」

“毎日”万博へ 福安さん

「きょうで最後なんでさみしいですよね。あしたも来てしまいそうです」

何度も通ううちに仲良くなったというスタッフと、最後のごあいさつ。

“毎日”万博へ 福安さん

「オブリガード（ありがとう）」

ブラジルパビリオン スタッフ

「何回か出会ってお話しして、とても私たちは感動。さみしい。また会えるとうれしい」

この半年で仲良くなったスタッフとの交流も、万博のだいご味だったそうです。

“毎日”万博へ 福安さん

「交流は万博の魅力の1つ。万博ロスを癒やせるのは、次の万博しかない」

■いろいろあった万博…国側の建設費未払い問題も発覚

いろいろあった184日。「並ばない万博」を掲げスタートしたものの、初日から、どこもかしこも大行列。

熱帯夜となった夏の夜には、鉄道の運転見合わせで帰れない人が続出。“オールナイト万博”となりました。

さらに、大盛況の裏で、国側の建設費未払い問題も発覚。

提訴した下請け業者

「仕事をしたことに対しての報酬をちゃんと払ってください」

未払い問題は、万博協会が把握しているだけで11の海外パビリオンで発生しているということです。

開幕前、赤字が懸念されていた運営収支は、230億円以上の黒字が見込まれています。

■石破首相、ミャクミャクに感謝状授与 大屋根リングは…

そして13日午後、閉会式が行われました。

石破首相

「博覧会を成功に導いたミャクミャクに心からの感謝を込めて、内閣総理大臣感謝状を授与しました。ミャクミャクありがとう」

大阪府 吉村知事

「6か月間、世界が1つになりました。またいつの日か、ここ日本で万博をやりましょう、ありがとう！」

大阪で、世界と地域がつながった半年。

その象徴となった「大屋根リング」は、“万博レガシー”として、一部、残される方針です。