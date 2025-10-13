三連休最終日の13日（月）は、台風23号の影響で伊豆諸島では荒れた天気となりました。

【CGで見る】きょう（13日）、あす（14日）の全国の雨・風シミュレーションを見る

台風本体の雨雲は東へ抜けていますが、関東の沿岸部や伊豆諸島では台風の周りの雲がかかっている地域があります。雨を降らせるような雲ではありませんが、引き続き、伊豆諸島では強風や高波にお気をつけください。

あす（14日）にかけて台風23号はさらに東へ離れていきます。かわって大陸から張り出してくる高気圧が北海道を覆う予想です。また、西日本も高気圧の圏内となるでしょう。ただ、朝鮮半島付近の前線が西日本から東日本まで伸びてくる予想で、午後になると東海や関東の南の海上まで下りてくる予想です。

【あす14日（火）の天気】

西日本の太平洋側と北海道は高気圧に覆われて朝から日差しの届くところが多くなりそうです。一方、前線から近い日本海側の地域や東海、関東では雨が降りやすいでしょう。山陰や北陸では朝から雨が降り、夜にかけて雨の範囲が南に広がっていきそうです。

【あす14日（火）の予想最低気温】

13日（月）よりも低いところが多くなりそうです。釧路では、きょうより8℃低い4℃まで下がる予想です。

【あす14日（火）の予想最高気温】

東日本では今日より低いところが多く、名古屋では25℃の予想です。一方、西日本では、真夏日のところもありそうです。



札幌：18℃ 釧路：14℃

青森：22℃ 盛岡：20℃

仙台：19℃ 新潟：22℃

長野：20℃ 金沢：23℃

名古屋：25℃ 東京：23℃

大阪：29℃ 岡山：28℃

広島：28℃ 松江：23℃

高知：31℃ 福岡：30℃

鹿児島：32℃ 那覇：32℃

【週間予報】

今週も低気圧や前線が通過する影響で、すっきりしない空模様が続きそうです。金曜日は晴れ間も見えて、いったんお天気が回復しそうですが、土曜日は再び広く雨となりそうです。この冷たい雨を境に、季節が前へ進み、那覇を除く西日本でも真夏日がなくなってきそうです。東京でも最高気温が20℃以下の日が増えてくるでしょう。