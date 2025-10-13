12年から活動休止中のレミオロメンのボーカル＆ギターで、ソロ活動中の藤巻亮太（45）が13日、SNSを更新し「このたび、藤巻亮太は長年マネジメントでお世話になったサンライズプロモーションを離れ、個人事務所として独立することになりました」と独立を発表し、新事務所名は「株式会社サニーアーツ」と発表した。

藤巻は「アーティストとして少しでも自分の殻を破りたいという想いで、今年はアルバムのリリース、ツアー、Mt.FUJIMAKIに臨みました。そして尚、この歩みを止めずに前に前に進む決意を固めた次第です」と独立に至った心境をつづった。その上で「これからもソロアーティストとして、何気ない日常の機微や、家族と過ごすささやかな幸せ、この世界との繋がりを感じるままに音楽に込めて歌っていけたらと思います」と意気込みを示した。

そして「さあ、10月に入りアコースティックツアーが始まります。みんなとより身近に音楽を分かち合える時間が心から楽しみです。これまで歩んできた道に感謝しつつ、これからも自分の音楽を探求し、みんなで育ててきた『Mt.FUJIMAKI』を大切に続けていきたいと思います」とつづった。