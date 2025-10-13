「これは偽装離婚なんだ！」不倫夫の白々しい演技がツッコミ所満載！／同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります（12）
「うちの旦那やんけ…！」後輩が見せてきた「プロポーズをしてくれない彼氏」の写真に絶句！／同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります（1）
27歳の会社員・イチカは1年ちょっと前に学生時代から付き合っていたリュウタと結婚。仕事もプライベートも充実していたはずが…ある日、1つ年下の後輩社員・ナナと夫のリュウタが不倫していたことが発覚！ ナナは彼氏が既婚者であることは分かっているものの、リュウタの妻がイチカであることは知らない様子。
「もうすぐ奥さんと別れて結婚するんで、既婚者の先輩として相談に乗ってくださいよぉ」と、2人の普段のデートの様子から、結婚計画までペラペラ話し始めるナナ。一方のイチカは、怒りを我慢しながらも冷静に不倫の証拠を集め、着々と復讐の準備を進めていくのでした――。
※本記事はしろみ著の書籍『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』から一部抜粋・編集しました。
著＝しろみ／『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』