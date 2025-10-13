《［活動再開のご報告］およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます》

10月12日、芸能活動再開を自身のInstagramで発表したのはタレントの小島瑠璃子だ。彼女が活動を休止したのは2023年に2月に所属事務所を退所してからだ。

「中国への留学を理由に活動休止を決めた小島さんは、退所の翌月に実業家の北村功太さんと結婚しました。同年8月には第一子を妊娠を発表。2025年1月には、無事に第一子を出産し、都内で子育てに励んでいるとの報道も出ていました。ところが小島さんを悲劇が襲ったのは2025年2月4日のこと。自宅タワーマンションで北村さんが死亡しているのを小島さんが発見しました」（芸能記者）

それから4カ月後、本誌は“金髪姿”で子育てに勤しむ小島の姿を報じている。今後の芸能活動については「現在のところ全くの未定です。状況が落ち着き次第、お世話になった方々に相談しながら決めて参りたいと考えております」と本人の言葉で語られたが、ついに再スタートを切ったというわけだ。

小島の決意にX上ではさまざまな声が寄せられていた。

《こじるりほんと好きだったから素直に嬉しい。いろいろあって大変だったと思うけど、心から応援してます》

《彼女は絶対に需要ある！！銀髪のこじるり頑張って！！》

と好意的な意見であふれる一方で、一部のファンからは

《イメージ商売やし昨今はちょっとネガな印象付くとメディア側も使いたがらないだろうし》

《小島瑠璃子が芸能活動再開みたいだけどもう席埋まってると思うんだけど…》

と不安をのぞかせる声も聞こえている、

「全盛期の小島さんといえば、“こじるり無双”と呼ばれていたほどバラエティ番組で見ない日がないほどでした。的確で機転の利いたコメントを即座に出せるタレントとして重宝されるなどバラドルとして一世風靡していましたね。有吉弘行さんや今田耕司さん、浜田雅功さんなどバラエティ番組に欠かせない大御所芸人にも気に入られていました。

しかし、移り変わりの激しい芸能界で小島さんの席はすぐに埋まりやすく、実際に井上咲楽さんや王林さんなどが“ポストこじるり”としてしのぎを削っています。復帰した小島さんは、以前のような純粋な“バラドル”として再ブレイクを狙うよりも、 “ママタレ”として、報道・教養番組のコメンテーターなど次のステージに自然に移行するのが良い戦略ではないでしょうか。うまくいけば、芸能界で再び無双できると思いますよ」（芸能ジャーナリスト）

全国のシンママを勇気づけられる存在になってほしいものだ。