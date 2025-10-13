宇多田ヒカルが、The Blessed Madonnaによる最新曲のリミックス音源「Mine or Yours(The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」を10月20日に先行配信リリースする。

同楽曲は、11月26日にリリースされるアナログレコード盤『Mine or Yours』に収録される音源から、第2弾となる先行配信楽曲。今回はDJ／プロデューサー／カルチャーキュレーターのThe Blessed Madonna（元 The Black Madonna）がリミックスを手掛けている。

本リミックスのリリースを記念し、本日10月13日よりプレオーダーキャンペーンがスタート。リリース日前日の10月19日23時59分までにiTunesにてプレオーダーすると、「Mine or Yours」ロゴがあしらわれたオリジナルルーラーをプレゼント。またプレアド／プレセーブすると、待ち受け画面がプレゼントされる。詳細は配信予約キャンペーン特設ページにて確認可能できる。

さらに、ライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』が、11月14日より台湾全土のVieshow Cinemas（威秀影城）にて上映決定。ステージを大スクリーンで体感でき、音と光が織りなす迫力のライブ体験を5.1サラウンドで再び味わうことができる。来場者には数量限定の特典『イラストくまステッカー』がプレゼントされる予定だ。

上映期間にあわせて、11月14日～11月23日の期間中、台北 華山1914文化創意産業園区ガラスハウスにて期間限定ポップアップイベントが開催。会場では写真作品の複製品の展示に加え、アパレル商品や視差効果フォトカードなどの限定アイテムも見ることができる。

（文＝リアルサウンド編集部）