【台風情報】「台風23号」伊豆諸島から遠ざかるも引き続き高波に警戒を 日本列島沿岸部の各地への影響は？今後の進路は？雨と風のシミュレーション 【気象庁 13日午後8時更新】
台風23号はいまどこに？
気象庁によりますと、強い台風第２３号は、きょう（１３日）午後６時には関東の南東にあって、１時間におよそ３５キロの速さで東へ進んでいます。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心の南東側１５０キロ以内と北西側９５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。
また中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想については、【画像①】の通りとなっています。
【詳しい気象情報】（目次）
① 台風23号 今後の進路は？
② 伊豆諸島から遠ざかるも高波に警戒を
③ １３日（月）雨と風のシミレーション
④ １４日（火）雨と風のシミレーション
⑤ １５日（水）雨と風のシミレーション
⑥ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 今後16日間の天気予報
⑦ 伊豆諸島・当該地域の24時間天気予報
台風23号 今後の進路は？
台風２３号の中心は、
あす（１４日）午前６時には日本の東
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は５５メートル
あす（１４日）午後６時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
台風はこの後、温帯低気圧に変わり、
あさって（１５日）午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
が予想されます。
伊豆諸島から遠ざかるも引き続き高波に警戒を
気象庁によりますと、強い台風第２３号は、伊豆諸島から遠ざかっています。伊豆諸島では引き続き１３日は高波に警戒し、強風や土砂災害に注意してください。
台風第２３号は伊豆諸島から遠ざかっていますが、伊豆諸島では、うねりを伴った大しけが続き、強い風の吹いている所があります。また、これまでの大雨の影響で、地盤の緩んでいる所があります。
［波の予想］
伊豆諸島では、うねりを伴い、１３日は大しけが続き、１４日はしけとなる所があるでしょう。
１３日に予想される波の高さ
伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う
１４日に予想される波の高さ
伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う
［風の予想］
伊豆諸島では、１３日夕方は強い風の吹く所があるでしょう。
１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
伊豆諸島 １５メートル（２５メートル）
［防災事項］
伊豆諸島では、引き続き１３日夜遅くにかけて高波に警戒してください。また、１３日夕方は強風に、１３日夜遅くにかけては土砂災害に注意してください。
今後の雨と風の予想は？
１３日（月）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像⑳】の通りです。
１４日（火）雨と風のシミレーション
１４日（火）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉑～㉘】の通りです。
１５日（水）雨と風のシミレーション
１５日（水）の３時間ごとの雨と風のシュミレーションは【画像㉙～】の通りです。
全国各地の天気への影響は？
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の今後16日間の天気予報は【画像㊲～㊹】の通りです。
当該エリアの24時間の予報は？
当該エリアの今後24時間の天気予報は、【画像45～51】の通りです。
今後の気象情報に注意してください。