ベージュよりも“ブラウン”！【グローバルワーク】秋に取り入れたい！「バッグ & シューズ」

この秋注目したい「ブラウン」。落ち着きがありながらリッチな雰囲気が魅力で、今季のランウェイでも多くのブランドが取り入れたホットなカラーです。そこで今回は【グローバルワーク】から、秋のワードローブに映えるバッグ & シューズをピックアップ。ベージュより大人っぽく季節感を引き立てるブラウンは、秋のコーデをさりげなくアップデートしてくれる心強い存在になりそう。

丸みフォルム × 深みブラウンが可愛い

【グローバルワーク】「スペ軽チャーム付きボストン」\4,990（税込）

コロンとした丸みのあるフォルムに、華奢なショルダーを合わせたボストンバッグ。チョコレートのような艶のあるブラウンが今っぽく、日常のコーデをぐっと旬のムードに引き上げます。500mlペットボトルや長財布、スマホがすっきり収まる実用的なサイズ感も嬉しいポイント。軽量合皮素材で見た目以上に軽やかに持てそうなのも魅力です。付属のチャームがアクセントとなり、さりげない華やかさも添えてくれそう。

パッと肩掛けしてこなれ感をプラス

【グローバルワーク】「スペ軽ラクスエードトートバッグ」\4,490（税込）

滑らかなスエード調素材が、持つだけでリッチなムードを添えるトートバッグ。A4対応のサイズ感で、「口元はファスナー、サイドにはポケット付き」（公式サイトより）と実用性の高いアイテムです。シンプルで大人っぽいデザインは、オフィスから普段使いまで幅広く頼れる存在になりそう。Iラインのシャープな装いからリラクシーなスタイルまで、さっと軽やかに肩掛けするだけで一気にこなれた雰囲気に仕上げてくれるはず。

上品なムードを引き立てるローファー

【グローバルワーク】「らくっションヒールローファー」\5,490（税込）

落ち着いたブラウンを足元に取り入れると、コーデが上品にまとまる予感。こちらのヒール付きローファーは、スクエアトゥとシャープなゴールドパーツで、きちんと感のある雰囲気を後押ししてくれます。撥水・抗菌防臭機能付きでクッション性も高く、歩きやすさもサポートしてくれそう。程よいヒールで通勤やお出かけはもちろん、オケージョンシーンにもおすすめのアイテムです。

足元からリッチな秋ムードをプラス

【グローバルワーク】「らくっション撥水モカシン」\4,490（税込）

優しい色合いと温かみのあるルックスが目を引くモカシン。光沢のあるスエード調素材と、今季注目のレオパード柄のファーが、足元からリッチなムードをプラスします。カジュアルなニット × デニムのスタイルに合わせれば、大人の余裕を感じさせる雰囲気に。「一度履くとやみつきになる」（公式サイトより）、屈曲性のあるソールで快適な履き心地も期待大です。普段使いはもちろん、お出かけスタイルにもぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S