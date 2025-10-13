息子「ランドセルは金色がいい！」えっ、6年間ずっと！？ その結果 →『予想もしなかった未来』が！

ラン活って子どもだけでなく親にとっても一大イベントですよね。最近ではカラーバリエーションも豊富ですが、もし子どもが奇抜な色を選んだら……あなたならどうしますか？ 今回は筆者の友人A子さんから聞いた、ラン活にまつわるエピソードをご紹介します。

息子が選んだのは金色のランドセル！

何がキッカケで人間関係が広がるか分かりませんね。ランドセルの色が新たな友情を育んでくれるなんて、人生って面白いです。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

FTNコラムニスト：ichika.K

2児の育児を機に、ママの悲喜こもごもを描くライターとしての活動をスタート。子育てメディアなどの執筆を経て、独立し現在はltnでコラムを連載中。大手企業の総合職でのOL経験、そこから夫の単身赴任によりワンオペでの育児を行った経験から、育児と仕事を両立するママの参考になる情報を発信すべく、日々情報をリサーチ中。