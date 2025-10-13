洗濯カゴに乗り、「押して！」とばかりに待ち構える猫の姿。この遊びは一体……？猫と遊んであげているのか、猫に遊ばれているのかわからなくなる投稿が話題となり、100万再生を突破。「たぶん前世大名なんよ」「猫界隈で流行ってるらしい」「うちの子も……」などのコメントが相次ぎました。

【動画：『何が面白いんだろう…』洗濯カゴの中に入るネコ→思わず笑っちゃう遊びの様子】

飼い主が『押し役』を担当する謎の遊び

TikTokアカウント『垂れ耳タヌキ』に投稿されたのは、垂れ耳でちょっぴりタヌキ似の猫さんが、洗濯カゴの中にすっぽり収まっている様子です。この猫さんは、これから始まる『あること』にワクワクしているんだとか。

実は、猫さんが楽しみでしょうがないのは『ルームツアー』なんだとか。カゴの中で前方を見つめる猫さん。飼い主さんが後ろからカゴを押すと、猫さんはカゴごとスーッと前へ進みます。

何度も繰り返され「私は疲れたよ…」

カゴの中の猫さんは廊下を直進しますが、まもなく突き当りでストップ。しかし次の瞬間、振り返ってじっと飼い主さんのほうを見つめてくるのだそうです。まるで「まだだよ？」と催促しているような視線なんだとか。これを何度も繰り返すのが、ふたりの日課のようです。

飼い主さんは「それおもしろい？私は疲れたよ」とぼやきますが、猫さんの要求は止まらない様子。押しても押しても終わらない『猫のルームツアー』。しまいには、遊んであげてるのか、自分が遊ばれているのかわからなくなってしまいます……。

猫の気持ちに共感の声続出

この様子は、『押してあげている人間』目線ではなく、猫目線で見ると別の世界が広がっていることに気付きます。乗り物に乗って動く感覚は、幼い頃に誰もがワクワクしたもの。猫さんもまさにその気持ちなのかもしれません。

「幼稚園の頃この遊びをしてました」「こんなん楽しすぎだろ」「楽しいですよ！私も入りたいです！」などの声も上がり、猫さんに共感する人たちの声も多く寄せられています。

とはいえ、やはり『やらされている』側が大変なのは確か。飼い主さん、いつもお疲れさまです！

猫の謎の遊びはTikTokで6.7万件の高評価。「うちはダンボールに入ってすね猫ごっこしてたな」「わかるw飽きるまで洗濯カゴずっと動かさせられる」「うちは洗濯物かごに入って狭い空間でお尻をペシペシして！としつこくされます」など、ユーザーによる『我が家の猫様』の要求もコメント欄で披露されています。

今回ご紹介以外にも、見ててじわじわくる遊びを教えてくれるかもしれません。そのマイペースで愛らしい日常は、TikTokアカウント『垂れ耳タヌキ』で公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「垂れ耳タヌキ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。