今回ご紹介するのは、茶白猫ちゃんが飼い主さんのお膝に乗ってべったりと寄り添う姿。ものすごい甘えん坊な様子は、見ているだけで温かい気持ちになれます。投稿はThreadsにて、6万回以上表示。いいね数は1万件を超えました。

【動画：膝の上に乗ってきた甘えん坊な猫→安心しきった表情で…】

寝よっか

今回、Threadsに投稿したのは「asa_ton」さん。登場したのは、猫のトンボちゃんです。

テレビを見ながらくつろいでいた飼い主さん。そこにやってきたトンボちゃんは、すぐに膝の上へ乗ったとのこと。まるで自分の場所かのように腰を落ち着けていたそうです。

ぴったり体を預け、動く気配はまったくなかったトンボちゃん。安心しきった表情でじっと飼い主さんに寄り添う姿は、まるで小さな子どもみたい。そのまま、すやぁと眠ってしまいそうなくらいとろけていたそうです。よっぽど飼い主さんのことが大好きなんですね。

飼い主さんに甘えん坊だったトンボちゃんに心癒されたSNS民達

飼い主さんにべったり甘えん坊だったトンボちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「いいなぁ…」「こりゃたまらん！」「永遠に見ていられます。可愛い！」「めっちゃ可愛い～」「おなかもふりたい」などの声が多く寄せられていました。トンボちゃんの甘えん坊具合は多くの方に癒しを届けたようですね。

それにしても、こんなに可愛い猫にこれだけ愛されているなんて…飼い主さんは幸せ者ですね。

Threadsアカウント「asa_ton」では、猫のトンボちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。トンボちゃんの投稿は見ているだけで心が和みます。

